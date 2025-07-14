Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении пошлин для автовладельцев

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Профильный комитет Госдумы по бюджетам и налогам одобрил законопроект о повышении госпошлин для автовладельцев, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В частности, законопроект предусматривает увеличение пошлин за получение паспорта транспортного средства до 1,2 тысячи рублей. За внесение изменений в уже выданный паспорт предлагается взимать 525 рублей. В три раза увеличится стоимость выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства – бумажный документ обойдется в 1,5 тысячи рублей, пластиковый в 4,5 тысячи рублей.

Пошлина за получение водительских прав составит 4 тысячи рублей при получении документа на пластике, за права нового поколения попросят 6 тысяч рублей. Международное водительское удостоверение подорожает в два раза и будет стоить 3,2 тысячи рублей.

За новые автомобильные номера нужно будет заплатить 3 тысячи рублей. Кроме того, в три раза подорожает выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности – до 4,5 тысячи рублей.

Депутаты намерены рассмотреть документ 15 июля.

Ранее в Госдуме выступили против повышения налога на старые автомобили. Председатель комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин подчеркнул, что понимает желание дилеров продавать больше машин, однако добиваться этого нужно не такими мерами.

По словам парламентария, может возникнуть несправедливая ситуация, ведь многие старые машины находятся в хорошем состоянии. Он задался вопросом, почему в этом случае их владельцы должны платить повышенный налог.

