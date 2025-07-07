Кабмин внес в Госдуму законопроект о введении новых и повышении действующих госпошлин

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Кабмин внес в Госдуму законопроект, который предлагает ввести новые госпошлины и повысить ряд имеющихся. Соответствующий документ публикован в электронной базе нижней палаты парламента.

Например, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет с 800 до 1,2 тысячи рублей. Внесение изменений в выданный ранее паспорт обойдется в 525 рублей. Кроме того, пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспорта вырастет в три раза – до 1,5 тысячи рублей за бумажный документ и до 4,5 тысячи рублей за пластиковый.

Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе увеличится в два раза, до 4 тысяч рублей. Документ нового поколения будет стоить 6 тысяч рублей.

Также предлагается ввести пошлину за постановку на учет по месту пребывания в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания – 1 тысяча рублей. Устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента в размере 4,2 тысячи рублей.

В сопроводительной записке к документу указывается, что повышение пошлин обусловлено необходимостью учета накопленной инфляции и изменяющихся экономических условий. Новые ставки не создают дополнительной нагрузки на отрасли экономики. В кабинете министров добавили, что собранные средства будут использоваться в том числе для развития цифровых сервисов и сокращения сроков оказания услуг.

Если законопроект без поправок примут все инстанции, то предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября этого года.

Ранее правительство России приостановило начисление пеней по налогам для мобилизованных. Мера будет действовать до 28-го числа включительно третьего месяца после дня окончания службы.

Постановление подписано главой правительства Михаилом Мишустиным. Оно распространяется на граждан, призванных по мобилизации, и организации, в которых мобилизованный является руководителем и единственным учредителем. Документ касается правоотношений, возникших с 21 сентября 2022 года.