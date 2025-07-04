Депутат Говырин: пенсия работающих пенсионеров подлежит ежегодному перерасчету в августе

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Пенсия работающих пенсионеров подлежит ежегодному перерасчету в августе. Мера затронет тех, кто в 2024 году был официально трудоустроен и за кого работодатели вносили страховые взносы, напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT.

Парламентарий объяснил, что процедура перерасчета автоматическая, граждане не должны подавать никаких заявлений. При этом размер прибавки связан с количеством пенсионных баллов, которые были начислены пенсионеру за прошлый год.

"Максимум, на что может рассчитывать работающий пенсионер, – это три индивидуальных пенсионных коэффициента. Даже если по итогам года заработано больше, прибавку начислят только на три балла", – подчеркнул Говырин.

Как он отметил, при перерасчете используется стоимость одного коэффициента, которая была актуальной на момент выхода пенсионера на заслуженный отдых. Поэтому цена балла человека, вышедшего на пенсию несколько лет назад, может отличаться от актуальной стоимости.

Вместе с тем депутат указал, что наличие официального трудоустройства и регулярных отчислений работодателя в страховые фонды дает возможность ежегодно увеличивать размер пенсии.

"Сведения о стаже и взносах поступают от работодателей напрямую в Социальный фонд, поэтому участие пенсионера в этом процессе не требуется. Перерасчет производится по данным отчетности за прошлый год – за 2024-й в случае перерасчета в августе 2025-го", – обратил внимание парламентарий.

Пенсию в обновленном размере россияне начнут получать с августа. Однако конкретная дата выплаты зависит от региона. Обычно средства поступают с 3-го по 25-е число месяца, подытожил он.

Между тем российское правительство разработало законопроект с рядом мер поддержки женщин, которые родили и воспитали 10 и более детей. Согласно ему, россиянки со званием "Мать-героиня" с 1 января следующего года вместе с пенсией станут получать ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысячи рублей.

Кроме того, матери-героини, которые в настоящий момент получают пенсию, смогут претендовать на дополнительную выплату за 2025 год в первом полугодии 2026-го. При этом средства подлежат ежегодной индексации.