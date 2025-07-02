Сенатор Епифанова: пенсия женщин в РФ выше, чем у мужчин

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Пенсия женщин в России выше, чем у мужчин. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сенатора, председателя Социал-демократического союза женщин РФ Ольгу Епифанову.

По ее словам, в 2025 году пенсия женщин составляет около 23 250 рублей, а мужчин – 23 030 рублей. Как объяснила сенатор, это связано с тем, что россиянок почти в два раза больше. Кроме того, существуют особенности пенсионной системы, отметила Епифанова.

"При этом женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65. Однако многие женщины работают неполный день или делают перерывы в карьере из-за ухода за семьей, что снижает их пенсионные накопления. Чтобы изменить ситуацию, нужно лучше учитывать такие перерывы в трудовом стаже", – сказала она.

Сенатор обратила внимание на необходимость развивать дополнительные программы поддержки и стимулировать добровольные пенсионные накопления при участии государства. Такие меры, по ее мнению, должны учитывать особенности занятости россиянок и способствовать созданию достаточных пенсионных резервов.

Ранее Соцфонд назвал средний размер пенсии в России. Он составляет 23 175,17 рубля в месяц. При этом россияне могут увеличить размер пенсии, если выйдут на нее позже установленного срока, рассказал эксперт Вадим Виноградов. Также повлиять на размер выплаты можно за счет участия в программе долгосрочных сбережений, если позволяет ежемесячный доход.

