Глава Минтруда Котяков: в 2026 году Россия переходит к двухэтапной индексации пенсий

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Индексация страховой части пенсии по темпу роста зарплат будет реализована в стране с 1 апреля. Об этом сообщил ТАСС глава Минтруда РФ Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Министр рассказал, что в следующем году в стране будет осуществлен переход к двухэтапной индексации пенсий. По его слова, на первом этапе, который планируется реализовать с 1 февраля, пенсии увеличат по уровню инфляции за предыдущий год, а на втором этапе (с 1 апреля. – Прим. ред.) – по уровню роста доходов Соцфонда РФ.

Котяков уточнил, что двухэтапную индексацию пенсий примут во внимание во время подготовки бюджета на следующий год. Он заявил, что вместе с коллегами уже рассматривает параметры бюджета Соцфонда на 2026–2028 годы в рамках действующего прогноза социально-экономического развития, который предоставляет Минэкономразвития РФ.

Глава Минтруда РФ напомнил, что на протяжении последних лет индексация пенсии осуществлялась с 1 января по уровню фактической инфляции. Теперь увеличение данной выплаты будет происходить с 1 февраля. Котяков объяснил, что такая дата была выбрана, так как к ней уже определяется итоговый показатель уровня фактической инфляции по результатам 2025 года.

Министр также указал, что пенсия состоит из страховой и фиксированной части. Он отметил, что индексация выплат на втором этапе осуществляется по уровню темпов зарплаты, поэтому именно ее повышение в течение года повлияет на то, какую сумму страховых взносов работодатели выплатят в Соцфонд РФ.

Ранее Соцфонд назвал средний размер пенсии в России. Он составляет 23 175,17 рубля в месяц.

