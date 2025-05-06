Эксперт Расторгуев: размер пенсии увеличат некоторым россиянам этим летом

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Размер пенсии увеличат некоторым категориям граждан летом 2025 года. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на аналитика Игоря Расторгуева.

По его словам, на удвоение фиксированной части пенсии смогут рассчитывать россияне, которым в июне исполнится 80 лет. В этом году выплата составляет 8 907,7 рубля. Фиксированная часть пенсионного обеспечения таких граждан в июле окажется уже на уровне в 17 815,4 рубля. Аналитик уточнил, что перерасчет произойдет автоматически.

"Однако важно подчеркнуть, что эта норма касается только тех, кто претендует на страховую пенсию. Получателям социальных пенсий удвоение фиксированной части не положено", – объяснил эксперт.

Как подчеркнул Расторгуев, с 1 августа будут пересчитаны и страховые пенсии работающим пенсионерам. Повышение коснется тех, за кого в прошлом году работодатели выплачивали страховые взносы. Также он напомнил, что в этом году в России была возобновлена ежегодная индексация, а с января она повысилась дважды.

В 2026 году пенсии будут индексироваться по новой системе. В январе они будут повышаться на уровень фактической инфляции, а в апреле – на уровень доходов СФР.

Ранее Соцфонд назвал средний размер пенсии в России. Он составляет 23 175,17 рубля в месяц. При этом россияне могут увеличить размер пенсии, если выйдут на нее позже установленного срока. Также повлиять на размер выплаты можно за счет участия в программе долгосрочных сбережений, если позволяет ежемесячный доход.

