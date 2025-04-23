В ГД внесен проект о включении времени простоя в трудовой стаж

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Время простоя предприятия смогут включать в трудовой стаж работника. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщил глава комитета по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику при условии наличия у него необходимого трудового стажа. Его продолжают начислять, даже если человек фактически не работал. В этот перечень входят, например, периоды временной нетрудоспособности, служебные командировки, учебный отпуск.

Но время вынужденного простоя, когда предприятие не работает по технологическим, экономическим или организационным причинам, напрямую не включается в трудовой стаж, посетовал Нилов.

"Считаем, что время простоя справедливо включать в трудовой стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который позволяет включать в трудовой стаж для начисления пенсии период работы на Украине. Речь идет о периоде с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года.

Жителям ДНР и ЛНР включат период с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, а жителям Запорожской и Херсонской областей – с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Страховая пенсия тем, кто получал ее по местным законам, будет исчисляться исходя из среднемесячного заработка за период с 2000 по 2001 год либо за любые периоды работы до 1 января 2002 года.

