Период работы на Украине будет включаться в трудовой стаж РФ

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Владимир Путин подписал закон, который позволяет включать в трудовой стаж для начисления пенсии период работы на Украине с 1991 года до даты начала СВО.

При определении права на страховую пенсию в стаж россиян будет включаться период их работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. Кроме того, для жителей ДНР и ЛНР также включат период с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, а для Запорожской и Херсонской областей время с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Страховая пенсия тем, кто получал ее в соответствии с местными законами, которые действовали на бывших территориях Украины и ДНР с ЛНР, будет исчисляться исходя из среднемесячного заработка за период с 2000 по 2001 год, либо за любые периоды работы до 1 января 2002 года. Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года за исключением некоторых положений.

Кроме того, с 1 января 2025 года российским врачам, соцработникам, педагогам, работникам культуры и отдельным категориям госслужащих будут проиндексированы зарплаты. Ожидается, что их увеличат на 13,2%. При этом депутаты, сенаторы и судьи не войдут в этот список.

