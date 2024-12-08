Депутат Бессараб: зарплаты бюджетников индексируют на 13,2% с 1 января

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Российским врачам, соцработникам, педагогам, работникам культуры и отдельным категориям госслужащих проиндексируют зарплаты на 13,2% с 1 января 2025 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на члена комитета Госдумы по соцполитике Светлану Бессараб.

Помимо этого, зарплаты будут увеличены на указанный процент сотрудникам Роспотребнадзора, МЧС, Росстандарта и работникам лесных хозяйств. В этот список не войдут депутаты, сенаторы и судьи, уточнила депутат.

Бессараб ранее сообщала, что некоторые пенсионеры получат в декабре пенсию за январь. Речь идет о тех, кто получает выплату в начале месяца, с 3 по 8 число. Поскольку на эти даты приходятся праздники, то пенсию они получат заранее.

Помимо этого, с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России вырастут на 14,75%. При этом для повышения выплаты не нужно обращаться в Социальный фонд и подавать заявление.