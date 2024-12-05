Депутат Бессараб: предновогоднюю выплату в 10 тысяч рублей не удастся реализовать

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Предложение начислить к Новому году по 10 тысяч рублей определенным категориям граждан не удастся реализовать. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил направить часть неизрасходованных средств из федерального бюджета по итогам 2024 года на разовую новогоднюю выплату. А именно – начислить 10 тысяч рублей семьям с детьми, чьи доходы ниже прожиточного минимума, а также одиноким родителям и одиноким пенсионерам.

Светлана Бессараб усомнилась в том, что предложение получится осуществить.

"Я думаю, что и сам автор инициативы понимает, что реализовать ее не удастся. У страны большие обязательства. И подводя итоги года, конечно, необходимо рассчитаться по выполнению национальных проектов по строительству школ, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, закупкe оборудования, заработным платам бюджетников", – указала парламентарий.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Мы понимаем, что январская зарплата уже с увеличением на 13,2% для бюджетников будет выплачена – по крайней мере, первая ее часть – в декабре. Нужно увеличить страховые пенсии для 36 миллионов человек, и они тоже будут выплачиваться в декабре. Поэтому невозможно представить себе сейчас, откуда взять эти деньги, с учетом сбалансированности бюджета на 2025 год и с учетом того, что все возможные корректировки прошли по бюджету 2024-го.

Кроме того, вряд ли получится принять решение о выплатах за такой короткий срок.

"Необходимо провести три чтения в Госдуме. После этого дать возможность высказаться регионам по этому поводу. Потом еще Совфед должен утвердить, а президент подписать. У нас даже по дням рабочим не получилось бы этого сделать", – отметила депутат.

Ранее россиянам рассказали, что в 2025 году для пенсионеров произойдут две масштабные индексации. В частности, с 1 января страховые пенсии повысят на 7,3%. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля на рекордные 14,75%.