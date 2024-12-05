Депутат ГД Чернышов предложил ввести в России "Новогодний семейный бюджет"

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России "Новогодний семейный бюджет" – разовую выплату в 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Предполагается, что выплата будет проведена в рамках механизма перераспределения бюджетных ассигнований.

Так, в конце года в федеральный бюджет возвращаются большие объемы неиспользованных средств. К примеру, в прошлом году эта сумма составляла 603,5 миллиарда рублей.

Перераспределение части неизрасходованных средств может помочь нуждающимся россиянам справиться с текущими расходами, связанными с подготовкой к празднику, покупкой подарков и продуктов, а также станет проявлением заботы государства о нуждающихся в поддержке, считает Чернышов.

"Новый год – это прежде всего семейный праздник, но для многих он становится периодом финансовых трудностей. В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров", – отметил вице-спикер ГД.

Он напомнил, что аналогичный механизм уже применялся в 2020–2022 годах. Тогда за счет этих средств оказывалась поддержка системе здравоохранения в период пандемии коронавируса.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ранее предупредила продавцов о недопустимости необоснованного повышения стоимости товаров в период повышенного спроса перед Новым годом.

По данным Росстата, самым дорогим салатом на Новый год стал "Оливье". Его стоимость на четырех человек составила 553 рубля. Цена четырех порций за год увеличилась на 8,5%.