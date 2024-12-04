ФАС предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен перед праздниками

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предупредила продавцов о недопустимости необоснованного повышения стоимости товаров в период повышенного спроса перед Новым годом. Об этом указано в телеграм-канале ведомства.

Соответствующая информация была направлена сети группы компаний Х5, "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О’Кей", "Лента", "Метро", "Зельгрос", "Глобус", "Мария Ра", "Монетка", "Верный".

Кроме того, служба рекомендовала сетям оперативно докладывать о любых предложениях и других сообщениях, касающихся роста поставщиками отпускных цен на потребительские товары, повышения стоимости логистических и других услуг по их реализации.

При выявлении признаков недобросовестных действий со стороны оптовых и розничных организаций служба примет меры реагирования.

Ранее компании АО "Вимм-Билль-Данн" и ООО "Экомилк", производящие молоко, снизили цену на свою продукцию до прежнего уровня в ходе проверки Генпрокуратуры РФ. Надзорные мероприятия проводились по поручению главы органа Игоря Краснова из-за соответствующих сообщений. Проверка, в свою очередь, показала отсутствие объективных экономических оснований роста стоимости молока.

