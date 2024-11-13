В 21 регионе России заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло

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Соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло подписаны в 21 российском регионе благодаря работе территориальных органов ФАС с властями субъектов РФ и местными предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба ФАС РФ, передает ТАСС.

Теперь соблюдение подписанных документов позволит стабилизировать стоимость сливочного масла и повысить доступность данной продукции, уточнили в ведомстве.

Заключенные соглашения действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской областях, республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР, Ставропольском и Хабаровском крае.

Ранее крупные изготовители молочной продукции сообщили о сокращении производства сливочного масла и отгрузки его в торговые сети. Также фирмы предупредили россиян о повышении цен на товар.

На этом фоне Минсельхоз начал работу по увеличению импорта продукта из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены.

Так, с 18 октября были запущены поставки сливочного масла из ОАЭ, а с 27 октября – из Турции.

