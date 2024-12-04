Деды Морозы в новогодний сезон могут заработать до 200 тысяч рублей

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В период новогодних праздников, с начала декабря 2024 года по 8 января 2025 года, актеры и аниматоры в роли Деда Мороза могут заработать от 120 до 200 тысяч рублей, пишет "Газета.ру" со ссылкой на карьерного эксперта Алену Чукину.

"Сумма заработка зависит от количества отработанных часов и количества заказов. Актеру предоставляются костюмы и машина с водителем", – отметила она.

В основные задачи профессии входит приезд домой к клиентам, проведение праздничной программы и поздравление детей. Так, основной заработок от числа корпоративов и утренников. При этом доходы Снегурочек значительно меньше, от 70 до 90 тысяч рублей.

Кроме того, в период новогодних праздников могут также заработать упаковщики, фасовщики и комплектовщики подарков, их доход может составить от 80 до 250 тысяч рублей за указанный период. Эта сумма зависит как от опыта работника, так и количества отработанных смен или часов, уровня компании и других факторов.

Еще одним популярным занятием для заработка в период праздников является разгрузка новогодних елок. Доход специалистов составляет от 160 до 300 тысяч рублей. Также сейчас востребованы флористы для праздничных композиций, мерчендайзеры и продавцы подарков.

При этом стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки на дом уже сейчас подорожала практически на 5% – с 4 800 до 5 000 рублей. При этом цены традиционно начнут расти с середины месяца, а наиболее дорогие представления сказочных персонажей пройдут в канун Нового года. Некоторые эксперты заявили, что подобные услуги вовсе выросли в цене примерно на 40%.

