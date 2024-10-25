Эксперт Воробьев: вызов Деда Мороза на дом подорожал почти на 5% в 2024 году

25 октября, 08:00Общество
Фото: depositphotos/fotka.anna.gmail.com
Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом подорожал практически на 5% в 2024 году, рассказал Москве 24 руководитель отдела продаж event-компании Денис Воробьев.
По его словам, например, если в 2023-м получасовая программа стоила в среднем 4,8 тысячи рублей, то теперь она обойдется не менее чем в 5 тысяч.
Такая стоимость продержится до 13–15 декабря.
Дополнительная плата также всегда требуется за выезд аниматоров за пределы МКАД, предупредил Воробьев.
Он отметил, что повышение тарифов шоу в большинстве своем связано с ростом цен на ткани, которые используются для пошива костюмов персонажей, и другие расходные материалы.
Ранее в ассоциации "Руспродсоюз" рассказали, что праздничное застолье к Новому году может обойтись россиянам в 11 740 рублей в 2024 году.