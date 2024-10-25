Эксперт Воробьев: вызов Деда Мороза на дом подорожал почти на 5% в 2024 году

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Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом подорожал практически на 5% в 2024 году, рассказал Москве 24 руководитель отдела продаж event-компании Денис Воробьев.

По его словам, например, если в 2023-м получасовая программа стоила в среднем 4,8 тысячи рублей, то теперь она обойдется не менее чем в 5 тысяч.

Такая стоимость продержится до 13–15 декабря.



Денис Воробьев руководитель отдела продаж event-компании Далее все идет на возрастание: чем ближе к Новому году, тем выше стоимость услуги. А 31-го все меняется по часам: дневное время – дешевле, ближе к ночи – дороже. Условно с 13:00 до 15:00 заказ будет стоить почти 10 тысяч рублей за 30 минут, а с 23:00 до 01:00 – уже 17 тысяч.

Дополнительная плата также всегда требуется за выезд аниматоров за пределы МКАД, предупредил Воробьев.

Он отметил, что повышение тарифов шоу в большинстве своем связано с ростом цен на ткани, которые используются для пошива костюмов персонажей, и другие расходные материалы.

Ранее в ассоциации "Руспродсоюз" рассказали, что праздничное застолье к Новому году может обойтись россиянам в 11 740 рублей в 2024 году.