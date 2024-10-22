Московские предприниматели смогут компенсировать расходы на украшение витрин к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прием заявок бизнесменов на городские гранты на сезонное оформление витрин начался в Москве. В качестве куратора проекта выступает департамент предпринимательства и инновационного развития города, передает портал мэра и правительства столицы.

Претендовать на грант могут юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые работают в области общественного питания, торговли, гостиничного бизнеса и услуг Москвы. Данная мера поддержки даст им возможность восполнить расходы на оформление коммерческих помещений, а также поспособствует украшению города в преддверии новогодних праздников.

Столица компенсирует бизнесменам затраты, которые они понесли с 1 января 2024 года, на разработку проекта оформления, приобретение элементов новогоднего или светового украшения, а также на работы по доставке, установке и монтажу композиции.

"Находясь в диалоге с бизнес-сообществом, мы постоянно корректируем и расширяем систему мер поддержки на основе его запросов. Зимний сезон не станет исключением: предприниматели, которые украсят свой бизнес новогодним декором, смогут получить грант до двух миллионов рублей и покрыть затраты на оформление. Это касается фасадов и витрин на первых этажах торговых, офисных и прочих зданий", – цитирует портал главу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристину Кострому.

Бизнесмены, которые могут получить этот грант, должны соответствовать ряду критериев. Так, они должны входить в число московских налогоплательщиков, а также обладать правом собственности или пользования на объект, в котором расположен их бизнес. При этом период регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя не должен быть менее года.

Участники распределения грантов должны будут оформить новогодними украшениями не менее одного фасада, окна, витрины, входной группы или прилегающую территорию. Сам же коммерческий объект должен находиться на первом этаже здания и выходить на одну из московских улиц.

Прием заявок ведется в электронном виде на портале i.moscow. Он продолжится вплоть до 20 декабря 2024 года.

Ранее было объявлено, что символом новогодней столицы России на 2024–2025 год стала вятская птица счастья с элементами оформления в виде кукарского кружева и дымковской игрушки. Ее предлагается использовать как украшения для новогоднего оформления площадок, снежных фигур, сувенирной продукции. При этом право на использование логотипа новогодней столицы РФ будет даваться безвозмездно.