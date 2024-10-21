Вятская птица счастья стала символом новогодней столицы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вятская птица счастья с элементами оформления в виде кукарского кружева и дымковской игрушки стала символом новогодней столицы России на 2024–2025 год, пишет пресс-служба правительства Кировской области.

"Птица – знаковый символ в народном творчестве Хлынова – Вятки – Кирова", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Изображение этой птицы ранее часто использовалось в сюжетах дымковских игрушек, вышивке и росписи. Она символизировала не только любовь и пожелания добра и счастья, но и крепкие семейные отношения, а также спокойствие и мудрость с защитой от зла.

Правительство региона подчеркнуло, что птица есть и в работах известного художника Виктора Васнецова. Вятскую птицу предлагается использовать как украшения для новогоднего оформления площадок, снежных фигур, сувенирной продукции. При этом право на использование логотипа новогодней столицы РФ будет даваться безвозмездно.

Кирову присвоили статус новогодней столицы России в январе 2024 года. Хрустальная снежинка, символ статуса, был передан представителем города Суздали, предыдущей новогодней столицы. До этого такой статус был у Новосибирска и Нижнего Новгорода.

