Киров получил статус новогодней столицы России

Фото: телеграм-канал "Новости Кирова - Pro Город"

Кирову присвоили статус новогодней столицы России на 2024–2025 года. Символ статуса, хрустальную снежинку, передали представители города Суздаль, предыдущей новогодней столицы. Об этом пишет ТАСС.

Церемония передачи снежинки прошла в Суздале, но транслировалась и на Театральной площади Кирова, который в этом году отметит свой 650-летний юбилей.

"Вслед за другими городами – Нижним Новгородом, Новосибирском и Суздалем Киров – новогодняя столица России. Это значит, что будет много праздничных, добрых событий", – рассказал губернатор региона Александр Соколов.

Он уверен, что большое количество гостей города приедут на юбилей Кирова в летний сезон, а затем новая волна туристов посетит город с ноября по январь 2025 года. В частности, глава области предложил возобновить традицию проведения Вятской ярмарки.

Глава города Елена Ковалева сказала, что это яркое событие войдет в историю города. Киров стал тринадцатым городом, получившим этот статус.

Ранее специалисты посоветовали россиянам интересные и недорогие направления для поездок в период новогодних каникул. В основном это города центральной и северо-западной части страны – Калуга, Тверь, Тула, Владимир, Суздаль и Вологда.

По словам аналитиков, билеты туда стоят до 1 тысячи рублей, а за проживание в отдельной квартире придется заплатить порядка 1,5–2 тысяч в сутки.

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