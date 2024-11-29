ФАС рекомендует регионам стабилизировать цены на продукты через соглашения

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет рекомендовать регионам заключать соглашения с производителями и сетями по поводу стабилизации цен на продукты по примеру некоторых российских субъектов, которые уже это сделали. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, часть субъектов уже заключила подобные соглашения, которые касаются в том числе цен на сливочное масло, сахар, хлеб и так называемый борщевой набор.

"На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект. Поэтому договорились, что Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать и другим регионам использовать данный инструмент, а также в целом продолжит осуществлять контроль за ценами", – цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее правительство расширило перечень товаров для заключения соглашений, которые помогут в стабилизации цен. Оно позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранять доступность востребованной продукции, пояснили в ведомстве.

Теперь у региональных властей появилась возможность заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продукты, но и на любые другие важные для людей товары.

