29 ноября, 16:02Экономика
ФАС рекомендует регионам стабилизировать цены на продукты через соглашения
Фото: depositphotos/ginasanders
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет рекомендовать регионам заключать соглашения с производителями и сетями по поводу стабилизации цен на продукты по примеру некоторых российских субъектов, которые уже это сделали. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
По его словам, часть субъектов уже заключила подобные соглашения, которые касаются в том числе цен на сливочное масло, сахар, хлеб и так называемый борщевой набор.
"На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект. Поэтому договорились, что Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать и другим регионам использовать данный инструмент, а также в целом продолжит осуществлять контроль за ценами", – цитирует Патрушева РИА Новости.
Ранее правительство расширило перечень товаров для заключения соглашений, которые помогут в стабилизации цен. Оно позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранять доступность востребованной продукции, пояснили в ведомстве.
Теперь у региональных властей появилась возможность заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продукты, но и на любые другие важные для людей товары.
Москва 24 расскажет, что будет с ценами на сливочное масло