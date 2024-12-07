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07 декабря, 16:32

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Депутат Бессараб: некоторые российские пенсионеры получат двойную пенсию в декабре

В Госдуме объяснили, кто получит двойную пенсию в декабре

Фото: 123RF/yli1525743

Некоторые пенсионеры получат в декабре пенсию за январь. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Речь идет о пенсионерах, получающих выплату в начале месяца, с 3 по 8 число. Поскольку на эти даты приходятся праздники, то пенсию они получат заранее.

"То есть будет двойная выплата – пенсия придет и за декабрь, и за январь", – разъяснила она.

При этом следующую пенсию им придется ждать только в феврале, отметила депутат.

Те, кто получает пенсию в более поздние даты, получат начисления по привычному графику.

Ранее сообщалось, что работающие и неработающие пенсионеры будут получать проиндексированную пенсию уже в декабре. По закону проиндексированные пенсии должны выплачиваться с 1 января следующего года.

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