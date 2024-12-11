Соцфонд объяснил порядок индексации пенсий работающих пенсионеров

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Индексация пенсий для работающих пенсионеров с 1 января достигнет 7,3%, сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Прибавка высчитывается от размера пенсии со всеми пропущенными ранее индексациями. Речь идет о решении российского правительства в 2016 году отменить индексацию работающим пенсионерам. Теперь эта сумма будет прибавляться к выплатам, которые получает человек в текущем году.

Однако такое дополнение к 7,3% распространяется лишь на тех получателей пенсий, кто уволится с работы. Поэтому максимальное увеличение пенсии получит тот, кто ранее ушел с работы.

Ранее граждане РФ назвали приемлемой для жизни пенсию в размере 110 тысяч рублей, доля назвавших именно такую сумму за последний год выросла с 12 до 25%. Однако каждый третий респондент хочет получать пенсию от 50 до 100 тысяч рублей.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России вырастут на 14,75%. При этом для повышения выплаты не нужно обращаться в Социальный фонд и подавать заявление.

