Мишустин: страховые пенсии в России будут увеличиваться дважды в год

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С 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год: с февраля – к уровню инфляции за прошедший год, а также с апреля – с учетом роста доходов Соцфонда РФ. Об этом сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

Премьер-министр России уточнил, что с 1 января страховые пенсии были повышены на 7,3%, а после по поручению Владимира Путина выплата была дополнительно проиндексирована исходя из инфляции в 9,5%.

Мишустин назвал важным то, что по просьбе президента РФ была возобновлена индексация страховых пенсий для работающих граждан.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков ранее заявлял, что индексация страховой части пенсии по темпу роста зарплат будет реализована в стране с 1 апреля. Он отметил, что в следующем году в стране будет осуществлен переход к двухэтапной индексации пенсий. По его словам, это будет принято во внимание во время подготовки бюджета на следующий год.

Котяков добавил, что вместе с коллегами уже рассматривает параметры бюджета Соцфонда на 2026–2028 годы в рамках действующего прогноза социально-экономического развития, который предоставляет Минэкономразвития РФ. Глава Минтруда РФ напомнил, что на протяжении последних лет индексация пенсии осуществлялась с 1 января по уровню фактической инфляции. Теперь увеличение данной выплаты будет происходить с 1 февраля.