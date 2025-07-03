Сенатор Епифанова: автоматический перевод пенсий в ПДС вызовет недоверие россиян

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В России вряд ли введут систему автоматического перевода пенсионных накоплений россиян из негосударственных фондов в программу долгосрочных сбережений (ПДС), считает сенатор Ольга Епифанова.

По ее мнению, такая инициатива вызовет неоднозначную реакцию и может привести к недовольству граждан. Кроме того, она указала на сложность внедрения инициативы из-за необходимости провести серьезное обсуждение на законодательном уровне, согласовав при этом детали с участниками рынка.

В частности, необходимо предусмотреть аспекты так, чтобы не нарушить права граждан и сохранить доверие к пенсионной системе.

"Для молодых людей с небольшими накоплениями переход в ПДС может быть привлекательным, благодаря поддержке государства, а для других – менее выгодным", – пояснила она в беседе с "Газетой.ру".

ПДС, по ее словам, предлагает государственную поддержку в виде софинансирования и налоговых льгот, что может повысить доходность накоплений и сделать их более надежными.

Однако, с другой стороны, программа придерживается консервативного подхода к инвестированию. Это может замедлить рост накоплений и не всегда компенсировать инфляцию, предупредила Епифанова.

Более того, принудительный перевод средств без согласия граждан может вызвать недовольство и подорвать доверие к пенсионной системе, считает Епифанова.

Также сенатор подчеркнула, что досрочное снятие средств из ПДС связано с потерей части дохода и софинансирования, что уменьшает гибкость управления личными финансами. Для многих участников, особенно предпенсионного возраста и с крупными накоплениями, такие условия могут оказаться менее привлекательными, заключила Епифанова.

Автором соответствующей инициативы выступил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что для принятия такого решения необходимо убедить граждан, которые еще не перевели свои накопления, сделать это.

Чиновник также отметил необходимость административного решения для перевода из НПФ в ПДС. Он считает, что люди должны увидеть пользу от такого перевода, прежде чем принимать более серьезные решения.