В ГД внесут проект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

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Депутаты Госдумы от ЛДПР под руководством главы комитета по социальной политике Ярослава Нилова подготовили законопроект, предусматривающий перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года на основе максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы пояснили, что с 1 января 2015 года ежегодный перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров, проводимый с 1 августа, позволяет увеличить размер выплат максимум на три балла за год. Однако при обычном назначении страховой пенсии максимальное значение ИПК составляет десять баллов.

Депутаты предлагают внести изменения в закон "О страховых пенсиях", чтобы с 1 августа 2025 года страховая пенсия по старости для работающих пенсионеров перерасчитывалась исходя из максимального значения ИПК – 10 баллов вместо 3.

В законопроекте подчеркивается, что тариф страховых взносов, которые работодатели уплачивают за сотрудников, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для остальных застрахованных лиц. Парламентарии отметили, что при действующих нормах с 1 августа прошлого года размер страховой пенсии для работающих пенсионеров увеличился максимум на 399,15 рубля.

По мнению депутатов, принятие предложенных изменений позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их материального благополучия.

Ранее правительство России подготовило правовую базу для дополнительной индексации военных пенсий еще на 4,4% с 1 января и доплат к уже направленным за первые два месяца средствам.

Вместе с тем были разработаны поправки в законодательство для поддержки ополченцев ДНР и ЛНР. Кроме того, будет усовершенствована процедура выплаты пенсионных накоплений погибших участников СВО. Финансирование, необходимое для выполнения этих обязательств, предусмотрено, указали в кабмине.

Между тем досрочно выйти на пенсию в 2025 году смогут сотрудники опасных производств, получившие инвалидность россияне и те, кто набрал минимум 30 баллов ИПК, рассказал ранее депутат ГД Никита Чаплин.

Кроме того, досрочно выйти по выслуге лет смогут граждане, работавшие на государственной и военной службе.

