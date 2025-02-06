Кабмин подготовил поправки о допиндексации военных пенсий

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Правительство России подготовило правовую базу для дополнительной индексации военных пенсий еще на 4,4% с 1 января и доплат к уже направленным за первые два месяца средствам, рассказал председатель кабмина Михаил Мишустин.

"Президент особо подчеркивал, что благополучие военных пенсионеров является безусловным приоритетом всех уровней власти, равно как и обеспечение социальной справедливости", – цитируют его в телеграм-канале правительства.

Мишустин подчеркнул, что для выполнения этих обязательств все необходимое финансирование предусмотрено. Он также напомнил, что в октябре 2024 года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. Тем не менее реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений и составил 9,5%.

Вместе с тем правительство подготовило поправки в законодательство для поддержки ополченцев ДНР и ЛНР. Во втором чтении Госдума рассмотрит предложенные инициативы, которые позволят участникам добровольческих формирований, пострадавшим на поле боя, получать пенсию по инвалидности в беззаявительном порядке.

Кроме того, будет усовершенствована процедура выплаты пенсионных накоплений погибших участников СВО.

"Поддержка наших ребят и членов их семей была и остается в приоритете работы правительства. Важно, чтобы им оказывалось содействие в решении абсолютно всех вопросов без волокиты", – добавил Мишустин.

Между тем в России с 1 февраля проиндексирована фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и стоимость пенсионного коэффициента на фактический уровень инфляции в 9,5%. Таким образом, средний размер пенсии по старости составит около 24,9 тысячи рублей.

Досрочно выйти на пенсию в 2025 году смогут сотрудники опасных производств, получившие инвалидность россияне и те, кто набрал минимум 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), рассказал депутат Никита Чаплин.

Кроме того, досрочно выйти по выслуге лет смогут граждане, работавшие на государственной и военной службе, уточнил он.