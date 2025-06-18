Депутат ГД Аксаков: необходимо обсудить автоматическую передачу накопительной пенсии в ПДС

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Необходимо обсудить автоматический перевод пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС). С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на мероприятии Т-двора в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Депутат отметил, что для принятия данного решения на законодательном уровне нужно убедить граждан, которые еще не перевели пенсионные накопления из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сделать это.

"Я посмотрел бы еще на административное решение перевода из НПФ в ПДС. <...> Надо подумать, здесь и пережать нельзя, чтобы люди доверяли государству", – подчеркнул Аксаков.

Он запустил дискуссию по данному поводу. По словам депутата, люди должны увидеть пользу, которую принесет перевод пенсионных накоплений в ПДС. Только после этого удастся принять более серьезные решения, заключил Аксаков.

Ранее член Национального финансового совета ЦБ РФ Сергей Гаврилов предложил пересмотреть порядок наследования пенсионных накоплений.

По его словам, расширение права на наследование, включая возможность выбора разных форм для получения средств и передачу накоплений по завещанию, сделало бы систему более привлекательной. Кроме того, он указал, что изменения стимулировали бы граждан активней участвовать в ней.

Также он предложил разрешить гражданам в исключительных случаях давать досрочный доступ к своим накоплениям. В числе подобных причин Гаврилов назвал тяжелую болезнь, утрату трудоспособности или длительную безработицу.

