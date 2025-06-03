Депутат Гаврилов предложил расширить возможности наследования накопительной пенсии

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Необходимо пересмотреть порядок наследования пенсионных накоплений, рассказал председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета ЦБ РФ Сергей Гаврилов.

"Наследование накопительной пенсии возможно, если человек умер до назначения такой пенсии или получал ее в форме срочной выплаты, а не пожизненной. В остальных случаях средства не переходят к наследникам", – передает ТАСС его слова.

Поэтому расширение права на наследование, включая возможность выбора разных форм для получения средств и передачу накоплений по завещанию, сделало бы систему более привлекательной. Изменения, по словам парламентария, стимулировали бы граждан активней участвовать в ней.

Также необходимо разрешить гражданам в исключительных случаях давать досрочный доступ к своим накоплениям. В числе подобных причин Гаврилов назвал тяжелую болезнь, утрату трудоспособности или длительную безработицу.

Депутат указал, что Минфину РФ не хватает бюджета для единовременных выплат наследникам накопительных пенсий и досрочных выплат участникам системы, поскольку эти выплаты не предусмотрены в текущем бюджете страны.

"Можно создать специальный резервный фонд в рамках федерального бюджета: установить небольшую надбавку к текущим пенсионным взносам или перераспределить часть уже существующих социальных взносов и направлять эти средства в резерв", – предложил Гаврилов.

Также нужно спрогнозировать объемы будущих выплат, чтобы резерв формировался постепенно. Начать можно было бы с покрытия наследственных выплат тем, чьи наследодатели умерли до назначения пенсии.

"Сейчас фонды ориентируются преимущественно на государственные облигации и консервативные активы, что почти всегда дает минимальную доходность. Ситуация может улучшиться, если фондам будет разрешено постепенно увеличивать долю вложений в корпоративные облигации, ценные бумаги перспективных российских компаний и инфраструктурные проекты", – сказал депутат.

Также необходимы механизмы для хеджирования рисков и ограничения для исключения вложений в очень волатильные или сомнительные активы. Также государство могло бы установить минимальный порог доходности пенсионных накоплений, ниже которого доходы фондов не могли бы опуститься.

Ранее депутаты ЛДПР во главе с ее председателем Леонидом Слуцким предложили отменить социальную пенсию по старости для мигрантов. Сэкономленные средства, по словам главы фракции, можно было бы перераспределить в пользу пожилых россиян.

Слуцкий уверен, что именно россияне работают на благо государства, восстанавливают страну, вкладывают в инфраструктуру и экономику. При этом они получают чуть более 15 тысяч рублей, наравне с иностранцами, получающими социальную пенсию по возрасту.

