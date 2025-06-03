ЛДПР предложила отменить социальные пенсии для мигрантов в пользу россиян

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Социальную пенсию по старости для мигрантов необходимо отменить и перераспределить остаток средств в пользу пожилых россиян. С таким законопроектом выступили депутаты ЛДПР во главе с ее председателем Леонидом Слуцким, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу фракции.

Парламентарии считают, что соотношение социальной пенсии к зарплатам в РФ составляет примерно 28%, что является достаточно низким показателем. При этом государство продолжает выплачивать пенсии иностранцам из бюджета.

Слуцкий подчеркнул, что именно россияне работают на благо государства, восстанавливают страну, вкладывают в инфраструктуру и экономику. Лидер ЛДПР поделился, что пенсионеры получают чуть более 15 тысяч рублей, наравне с иностранцами, получающими социальную пенсию по возрасту.

Поэтому депутаты предложили отменить пенсию по старости для граждан других стран, чтобы защитить пенсионную систему, снизить нагрузку на бюджет и восстановить принцип, по которому пенсия определяется "результатом участия в жизни государства, а не формального присутствия".

"Поэтому вносим законопроект, который запретит выплату социальных пенсий по старости иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в России", – заявил политик.

Ранее партия "Новые люди" рассказывала, что планирует внести в ГД законопроект, по которому регионы страны смогут сами устанавливать правила для проживания мигрантов.

Если закон примут, то субъекты получат возможность ограничивать количество иностранных граждан в одной квартире и устанавливать дополнительные требования к уровню владения русским языком. Кроме того, проект предусматривает квотирование расселения мигрантов по районам, то есть запрет на заселение иностранцев в случае превышения определенного порога.

