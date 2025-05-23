Рособрнадзор: уже зачисленные в школы дети мигрантов не будут сдавать русский язык

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России дети мигрантов, зачисленные в школы до вступления в силу закона об обязательном тестировании, освобождены от экзамена. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, ведомство не планирует вводить ежегодные проверки для таких учеников.

"Главное – обеспечить поддержку в изучении языка на уроках. Большинство детей мигрантов, которые уже учатся в школах, не испытывают серьезных проблем с русским. Педагогам важно работать над их интеграцией", – сказал Музаев.

В 2025 году был принят Федеральный закон, который запрещает зачислять в образовательные учреждения детей мигрантов без соблюдения особых требований. Среди них – достаточный уровень знания русского языка, подтвержденного в ходе тестирования.

Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, всего 27 детей мигрантов из 1 762 сдали экзамен по русскому языку для поступления в школу. В принятии документов было отказано 81% заявителей, в том числе по причине установления недостоверных сведений о них.