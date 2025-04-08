Депутат Нилов призвал ограничить число попыток сдачи теста по русскому для детей мигрантов

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ограничить детей мигрантов в количестве попыток написания теста по русскому языку для поступления в школы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, дети могут сдать тест через некоторое время после неудачной попытки. Однако, уточнил он, нужно ввести определенное число попыток, с использованием которых ребенка не смогут принять в образовательное учреждение.

В апреле текущего года в России начал действовать закон об обязательном знании русского языка для детей мигрантов при поступлении в школу. Согласно ему, детей иностранных граждан не будут зачислять в образовательные учреждения без проверки законности их пребывания в стране.

Кроме того, такие дети не смогут поступить в школы, если они не владеют русским языком на достаточном уровне, что будет выявлено на тестировании. Для успешной сдачи теста ребенку необходимо ответить на 90% вопросов.

Материалы для тестирования и устную часть разработают индивидуально для каждой ступени обучения. Как уточнил Рособрнадзор, данная мера поможет определить, сможет ли ребенок успешно освоить школьную программу, адаптироваться и социализироваться в обществе.