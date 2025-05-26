В ГД внесен проект о выплате пенсий детям, зачатым методом ЭКО после смерти отца

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда Владимиром Якушевым внесла в Госдуму законопроект о выплате страховой пенсии по потере кормильца детям, зачатым с помощью биомедицинских технологий (ЭКО) после смерти отца. Документ опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке указано, что законопроект предлагает определить новый вид социальной пенсии, которая позволит получать выплаты детям, рожденным по истечении 300 дней со дня смерти отца. При этом отцовство должно быть установлено в судебном порядке.

Таким детям будут предоставлены права, предусмотренные в действующем законодательстве для детей, оба родителя которых неизвестны, говорится в документе.

В феврале этого года Конституционный суд РФ признал несоответствующими конституции пункты статьи 10 Федерального закона "О страховых пенсиях" и гарантировал право на пенсию по потере кормильца детям, рожденным после искусственного оплодотворения от умершего до процедуры отца.

