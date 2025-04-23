В России число процедур ЭКО по ОМС выросло почти на 20% за 6 лет

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В России число процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) выросло почти на 20% за 6 лет. Об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

По ее словам, также на 14% увеличилось число полных циклов ЭКО.

"В прошлом году благодаря репродуктивным технологиям родились более 32 тысяч детей", – приводит сайт правительства России слова Голиковой.

Она также отметила, что мероприятия по охране материнства и детства будут продолжены в рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства" национального проекта "Семья".

"К 2030 году мы планируем создать 336 женских консультаций, оснастить 142 перинатальных центра и родильных дома, 180 детских больниц, приобрести 526 мобильных медицинских комплексов для детских поликлиник", – сказала Голикова, добавив, что это позволит обеспечить доступность квалифицированной помощи женщинам и детям.

Почти 190 тысяч жительниц Москвы уже стали участницами столичной программы "Стану мамой", которая направлена на поддержку женского репродуктивного здоровья и материнства. В ее рамках 200 женщин прошли криоконсервацию яйцеклеток и эмбрионов. При этом средний возраст москвичек, решившихся на такой шаг, составляет 34 года.

Программа "Стану мамой" заработала в сентябре 2024 года. Она предназначается для женщин от 18 лет.