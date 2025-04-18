Почти 190 тыс москвичек приняли участие в программе "Стану мамой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 190 тысяч жительниц Москвы стали участницами столичной программы "Стану мамой", которая направлена на поддержку женского репродуктивного здоровья и материнства. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В рамках этого проекта можно бесплатно сдать анализ на антимюллеров гормон, оценить репродуктивный потенциал и при необходимости воспользоваться современными вспомогательными технологиями. За полгода было выдано более 1,3 миллиона направлений на анализ крови на АМГ", – отметила она.

В рамках программы 200 женщин прошли криоконсервацию яйцеклеток и эмбрионов. При этом средний возраст москвичек, решившихся на такой шаг, составляет 34 года.

Программа "Стану мамой" заработала в сентябре 2024 года. Она предназначается для женщин от 18 лет. Проект помогает узнать о своих репродуктивных возможностях и грамотно спланировать беременность. Также он предлагает современные технологии, например криоконсервацию.

Ранее стало известно, что беременные жительницы Москвы смогут поделиться с родственниками новостью о будущем пополнении в семье с помощью открытки. Такая возможность будет предоставлена на базе 20 женских консультаций и центров женского здоровья в рамках проекта "Стану мамой".

Для этого в зонах ожидания появились почтовые ящики, куда беременные москвички смогут опустить свою открытку.

