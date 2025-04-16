Москвички смогут сообщить близким о беременности открыткой

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Беременные жительницы Москвы смогут поделиться с родственниками новостью о будущем пополнении в семье с помощью открытки. Об этом сообщил столичный Депздрав, передает сайт мэра и правительства столицы.

"Для того чтобы будущие мамы могли делиться своими эмоциями и оригинально сообщать о беременности или о том, кто появится на свет – мальчик или девочка, мы запустили совместную акцию с "Почтой России", – уточнила заведующая центром женского здоровья городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Надежда Соколова.

Такая возможность будет предоставлена на базе 20 женских консультаций и центров женского здоровья в рамках проекта "Стану мамой". Для этого в зонах ожидания появились почтовые ящики, куда беременные москвички смогут опустить свою открытку. После она будет бесплатно отправлена близким по почте прямо из медучреждения.

Проект "Стану мамой" был разработан ведущими репродуктологами и акушерами-гинекологами. Он помогает каждой женщине узнать информацию о состоянии организма, спланировать беременность и воспользоваться новейшими медицинскими технологиями.

Когда женщина встает на учет в женскую консультацию, за нее несет ответственность акушер-гинеколог. Для каждой беременной разрабатывается индивидуальный план, включая обследования и количество посещений врача, рассказала ранее врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим отделением Перинатального центра ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова Елизавета Агаркова.

При этом встать на учет нужно как можно раньше: чем быстрее женщина сдаст анализы, тем проще врачам отследить возможные осложнения, добавила специалист.

