Гинеколог Агаркова перечислила самые важные обследования для беременных

При беременности крайне важно встать на учет в женскую консультацию как можно раньше – это поможет избежать опасных осложнений. Подробнее об этом рассказала врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим отделением Перинатального центра ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова Елизавета Агаркова в программе "Доктор 24".

Каждая история – индивидуальна

Когда женщина встает на учет в женскую консультацию, за нее несет ответственность акушер-гинеколог. Для каждой беременной разрабатывается индивидуальный план, включая обследования и количество посещений врача, рассказала Елизавета Агаркова.





Елизавета Агаркова врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим отделением Перинатального центра ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова Есть беременные, которым показана явка в женскую консультация раз в три недели. А есть те, кто ходят к врачу раз в три дня.

При этом встать на учет нужно как можно раньше: чем быстрее женщина сдаст анализы, тем проще врачам отследить возможные осложнения, добавила специалист.

Самые важные обследования

В конце первого триместра беременности женщина попадает на одно из самых важных исследований – первый биохимический скрининг, отметила врач.

Сначала на сроке 10–14 недель проводят ультразвуковое исследование, где оценивают анатомию плода.



(опасное осложнение, связанное с резким повышением артериального давления и уровня белка в моче. – Прим. ред.) и хромосомных аномалий.

Елизавета Агаркова врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим отделением Перинатального центра ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова Также определяются признаки (маркеры) хромосомных аномалий. После этого женщина идет сдавать анализ крови на гормоны. В совокупности эти результаты помогают рассчитать риски преждевременных родов, развития преэклампсиии хромосомных аномалий.

"Когда врачи выявляют риски после первого скрининга, они начинают профилактику осложнения или отправляют женщину на дообследование", – добавила врач.

Во время второго скрининга анализируют состояние клапанов сердца плода, работу почек и отслеживают пороки развития.

Также беременным проводят глюкозотолерантный тест с нагрузкой, то есть будущей маме нужно будет выпить 75 граммов глюкозы, что равнозначно кусочку торта. Это необходимо, чтобы выявить сахарный диабет и нарушение жирового обмена.

Что касается кардиотокографии (КТГ), она проводится во время третьего триместра беременности. Обследование позволяет оценить, как малыш чувствует себя в утробе, заключила Агаркова.