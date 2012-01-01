Гинеколог Агаркова перечислила самые важные обследования для беременных

При беременности крайне важно встать на учет в женскую консультацию как можно раньше – это поможет избежать опасных осложнений. Подробнее об этом рассказала врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим отделением Перинатального центра ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова Елизавета Агаркова в программе "Доктор 24".
Каждая история – индивидуальна
Когда женщина встает на учет в женскую консультацию, за нее несет ответственность акушер-гинеколог. Для каждой беременной разрабатывается индивидуальный план, включая обследования и количество посещений врача, рассказала Елизавета Агаркова.
При этом встать на учет нужно как можно раньше: чем быстрее женщина сдаст анализы, тем проще врачам отследить возможные осложнения, добавила специалист.
Самые важные обследования
В конце первого триместра беременности женщина попадает на одно из самых важных исследований – первый биохимический скрининг, отметила врач.
Сначала на сроке 10–14 недель проводят ультразвуковое исследование, где оценивают анатомию плода.
"Когда врачи выявляют риски после первого скрининга, они начинают профилактику осложнения или отправляют женщину на дообследование", – добавила врач.
Во время второго скрининга анализируют состояние клапанов сердца плода, работу почек и отслеживают пороки развития.
Также беременным проводят глюкозотолерантный тест с нагрузкой, то есть будущей маме нужно будет выпить 75 граммов глюкозы, что равнозначно кусочку торта. Это необходимо, чтобы выявить сахарный диабет и нарушение жирового обмена.
Что касается кардиотокографии (КТГ), она проводится во время третьего триместра беременности. Обследование позволяет оценить, как малыш чувствует себя в утробе, заключила Агаркова.