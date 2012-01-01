Гинеколог Чумаченко назвал главную причину возникновения токсикоза

Токсикоз способен нанести серьезный вред женскому организму. Как избежать таких последствий, рассказал врач – акушер-гинеколог Александр Чумаченко в программе "Доктор 24".
Причины возникновения
Токсикоз часто появляется на ранних сроках беременности, и у каждой женщины он протекает индивидуально. Поэтому сложно сказать, как он проявит себя в конкретном случае, рассказал Александр Чумаченко.
Также к симптомам относятся потеря веса, сухость кожи и головные боли. Правда, в последнем случае могут быть и другие причины – например, шейный остеохондроз.
На фоне постоянной рвоты женщина теряет аппетит, что приводит к обезвоживанию. Если позывы случаются больше пяти-семи раз в сутки, специалист посоветовал обратиться к врачу.
Как избавиться?
При токсикозе особенно важно правильное питание: Александр Чумаченко посоветовал включить в рацион куриную грудку, брокколи, яблоки и корень имбиря. Последний продукт также содержится во многих препаратах, назначаемых при подобных проблемах, отметил врач.
Также важен здоровый сон, поэтому следует обратить внимание на ортопедические или анатомические подушки для беременных, заключил акушер-гинеколог.