Гинеколог Чумаченко назвал главную причину возникновения токсикоза

Токсикоз способен нанести серьезный вред женскому организму. Как избежать таких последствий, рассказал врач – акушер-гинеколог Александр Чумаченко в программе "Доктор 24".

Причины возникновения

Токсикоз часто появляется на ранних сроках беременности, и у каждой женщины он протекает индивидуально. Поэтому сложно сказать, как он проявит себя в конкретном случае, рассказал Александр Чумаченко.



(заболевания пищеварительной системы. – Прим. ред.) .

Александр Чумаченко врач – акушер-гинеколог Эмбрион вырабатывает чужеродный материнскому организму белок – токсин. Тело реагирует на него приступами тошноты, рвотой и диспепсическими явлениями

Также к симптомам относятся потеря веса, сухость кожи и головные боли. Правда, в последнем случае могут быть и другие причины – например, шейный остеохондроз.

На фоне постоянной рвоты женщина теряет аппетит, что приводит к обезвоживанию. Если позывы случаются больше пяти-семи раз в сутки, специалист посоветовал обратиться к врачу.

Как избавиться?

При токсикозе особенно важно правильное питание: Александр Чумаченко посоветовал включить в рацион куриную грудку, брокколи, яблоки и корень имбиря. Последний продукт также содержится во многих препаратах, назначаемых при подобных проблемах, отметил врач.





Александр Чумаченко врач – акушер-гинеколог Что касается спорта, легкие нагрузки, включая занятия йогой и плаванием, тоже важны. Это помогает "исправить" анатомические особенности, связанные с беременностью.

Также важен здоровый сон, поэтому следует обратить внимание на ортопедические или анатомические подушки для беременных, заключил акушер-гинеколог.

