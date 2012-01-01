Врач Соколова назвала основной алгоритм действий при неожиданной беременности

При внезапной беременности нередко встает вопрос, к какому врачу идти на консультацию и на какие исследования записаться в первую очередь. Как действовать в такой ситуации, объяснила заведующая центром женского здоровья ГКБ №15 Надежда Соколова в программе "Доктор 24".
Первые действия
При внеплановой беременности в первую очередь нужно записаться на консультацию к врачу акушеру-гинекологу. На приеме он определит маточную или внематочную беременность. Затем на основании результатов специалист назначит необходимые обследования и следующее посещение, чтобы поставить пациентку на учет, рассказала Надежда Соколова.
В целом во время беременности женщина должна пройти лабораторно-инструментальные исследования:
- анализы на группу крови и резус-фактор;
- клинический и биохимический анализы крови;
- анализы на сифилис, ВИЧ и гепатиты;
- анализ на антитела к краснухе;
- цитологическое исследование на рак шейки матки;
- ультразвуковые исследования;
- ЭКГ;
- консультации с терапевтом, стоматологом и офтальмологом.
При необходимости дополнительно назначают консультацию с эндокринологом и другими специалистами, отметила врач.
Образ жизни
Самостоятельно начинать прием витаминов во время беременности не рекомендуется – сначала нужно проконсультироваться с врачом.
Также во время беременности важно отказаться от алкоголя, тренировок с нагрузкой на живот, ночных смен на работе, длительного положения стоя и тяжелой физической работы. При этом в качестве двигательной активности хорошо подойдет плавание, так как оно благотворно влияет на позвоночник и мягко задействует все мышцы, подытожила Соколова.