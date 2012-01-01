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04 марта, 13:24

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Врач Соколова назвала основной алгоритм действий при неожиданной беременности

Первые шаги к материнству: как действовать при неожиданной беременности

При внезапной беременности нередко встает вопрос, к какому врачу идти на консультацию и на какие исследования записаться в первую очередь. Как действовать в такой ситуации, объяснила заведующая центром женского здоровья ГКБ №15 Надежда Соколова в программе "Доктор 24".

Первые действия

Фото: 123RF/koca777

При внеплановой беременности в первую очередь нужно записаться на консультацию к врачу акушеру-гинекологу. На приеме он определит маточную или внематочную беременность. Затем на основании результатов специалист назначит необходимые обследования и следующее посещение, чтобы поставить пациентку на учет, рассказала Надежда Соколова.

В целом во время беременности женщина должна пройти лабораторно-инструментальные исследования:

  • анализы на группу крови и резус-фактор;
  • клинический и биохимический анализы крови;
  • анализы на сифилис, ВИЧ и гепатиты;
  • анализ на антитела к краснухе;
  • цитологическое исследование на рак шейки матки;
  • ультразвуковые исследования;
  • ЭКГ;
  • консультации с терапевтом, стоматологом и офтальмологом.

При необходимости дополнительно назначают консультацию с эндокринологом и другими специалистами, отметила врач.

Образ жизни

Фото: 123RF/kalinovskiy

Самостоятельно начинать прием витаминов во время беременности не рекомендуется – сначала нужно проконсультироваться с врачом.

Существует определенный стандарт: всем беременным до 12 недель назначают фолиевую кислоту, а препараты йода могут быть не всем необходимы. Поэтому консультация обязательна.
Надежда Соколова
заведующая центром женского здоровья ГКБ №15

Также во время беременности важно отказаться от алкоголя, тренировок с нагрузкой на живот, ночных смен на работе, длительного положения стоя и тяжелой физической работы. При этом в качестве двигательной активности хорошо подойдет плавание, так как оно благотворно влияет на позвоночник и мягко задействует все мышцы, подытожила Соколова.

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