Врач Соколова назвала основной алгоритм действий при неожиданной беременности

При внезапной беременности нередко встает вопрос, к какому врачу идти на консультацию и на какие исследования записаться в первую очередь. Как действовать в такой ситуации, объяснила заведующая центром женского здоровья ГКБ №15 Надежда Соколова в программе "Доктор 24".

Первые действия

При внеплановой беременности в первую очередь нужно записаться на консультацию к врачу акушеру-гинекологу. На приеме он определит маточную или внематочную беременность. Затем на основании результатов специалист назначит необходимые обследования и следующее посещение, чтобы поставить пациентку на учет, рассказала Надежда Соколова.

В целом во время беременности женщина должна пройти лабораторно-инструментальные исследования:

анализы на группу крови и резус-фактор;

клинический и биохимический анализы крови;

анализы на сифилис, ВИЧ и гепатиты;

анализ на антитела к краснухе;

цитологическое исследование на рак шейки матки;

ультразвуковые исследования;

ЭКГ;

консультации с терапевтом, стоматологом и офтальмологом.

При необходимости дополнительно назначают консультацию с эндокринологом и другими специалистами, отметила врач.

Образ жизни

Самостоятельно начинать прием витаминов во время беременности не рекомендуется – сначала нужно проконсультироваться с врачом.





Надежда Соколова заведующая центром женского здоровья ГКБ №15 Существует определенный стандарт: всем беременным до 12 недель назначают фолиевую кислоту, а препараты йода могут быть не всем необходимы. Поэтому консультация обязательна.

Также во время беременности важно отказаться от алкоголя, тренировок с нагрузкой на живот, ночных смен на работе, длительного положения стоя и тяжелой физической работы. При этом в качестве двигательной активности хорошо подойдет плавание, так как оно благотворно влияет на позвоночник и мягко задействует все мышцы, подытожила Соколова.