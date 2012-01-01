Депутат Казанков назвал места, где не нужны комнаты для кормления грудью

В Госдуме предложили создавать условия для кормления грудью в общественных местах. В частности, специальные комнаты должны появиться в компаниях со штатом более 50–100 человек. Как будет работать нововведение и получится ли воплотить его на практике, разбиралась Москва 24.

Право выбора для матерей

В России необходимо обеспечить право женщин на кормление грудью в общественных местах, убеждена первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая. По ее словам, инициатива уже прорабатывается в стенах парламента.





Татьяна Буцкая депутат Госдумы Очень хочется прописать, что никто не может запретить, выгнать или помешать женщине кормить грудью своего ребенка в общественном месте. И право женщины выбирать, где кормить, и оно не должно быть ограничено тем, что в общественном месте не оборудована комната для кормления ребенка.

Также нововведение предусматривает создание комнат для кормящих матерей в компаниях, штат которых превышает 50–100 человек. Однако они будут нужны не для того, чтобы женщина могла прийти с ребенком, а чтобы сохранить ее грудное вскармливание, пояснила парламентарий. Она добавила, что если помещения не получится подготовить в офисах, целесообразно прописать обязательство работодателей оборудовать их в шаговой доступности от места работы.

При этом в беседе с Москвой 24 Буцкая уточнила, что в настоящее время в России нет законодательного запрета на грудное вскармливание в общественных местах. По ее словам, основная цель инициативы – сделать процесс приемлемым и для женщины, и для окружающих.





Татьяна Буцкая депутат Госдумы Если нет возможности оборудовать комнату для кормления или сцеживания, в общественных местах должны предоставляться хотя бы пледы, например. Но прописывать такие нюансы в законе совершенно несерьезно. И речь пойдет только о помещениях, все остальное – правила общественного поведения.

В то же время вводить штрафы за отсутствие подобных зон пока не планируется, подытожила депутат.

Ранее россиянок не раз выгоняли из общественных мест за кормление грудью. К примеру, подобный случай произошел в одном из столичных фитнес-клубов в феврале 2024 года. Тогда на клиентку пожаловалась другая посетительница, а администратор центра на повышенных тонах попросила молодую маму покинуть заведение.





Уместным грудное вскармливание в общественных местах считают 69% россиян, показал опрос "Комсомольской правды" в феврале 2024 года. При этом 57% респондентов отметили, что женщинам в этот момент необходимо прикрывать грудь, а вот 12% считают это позволительным и без подобных мер. В то же время 26% россиян предлагают разрешить вскармливание только в комнатах матери и ребенка.

"Без перформансов и переборов"

Комнаты для кормящих матерей необходимо вводить не во всех общественных местах, а только там, где это уместно. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился первый зампред комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков.





Сергей Казанков депутат Госдумы Возможно, такие помещения нужны, например, в больших семейных кафе, торговых центрах и на автозаправках. Но их точно не должно быть в пивбарах или алкомаркетах.

Актуальной проблемой остается и осуждение женщин за кормление в общественных местах. Причина в том, что некоторые россияне не понимают естественность этого процесса, заявил в разговоре с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

"Бороться с порицанием нужно, объясняя публично, что грудное вскармливание – это нормально, правильно и хорошо, это самый правильный способ защиты иммунитета ребенка", – сказал парламентарий.

По его словам, ситуация дополнительно усугубляется и из-за действий некоторых женщин, которые кормят детей "напоказ, без чувства скромности". Милонов пояснил, что, хотя специальные помещения и нужны везде, самим процессом женщины должны заниматься без "перформансов и переборов".

