Сомнолог Лебедева перечислила главные причины сонливости при беременности

Во время беременности женщина сталкивается с физическими, гормональными и психологическими изменениями. Как с ними справиться и нормализовать сон, рассказала врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Дарья Лебедева в программе "Доктор 24".

Причины

Примерно 60–90% беременных женщин испытывают различные нарушения сна. Это могут быть трудности с засыпанием, поверхностный сон, частые пробуждения, неприятные ощущения в ногах и дневная сонливость, рассказала Дарья Лебедева.





Дарья Лебедева врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Некачественный сон возникает по нескольким причинам. В первую очередь, это связано с физиологией: растущий живот и давление плода на мочевой пузырь приводят к частым позывам к мочеиспусканию.

Изжога, особенно после позднего ужина, также мешает полноценному отдыху. Боли в спине, суставах и пояснице, связанные с изменением центра тяжести, добавляют дискомфорт. Шевеления плода, особенно на поздних сроках, тоже мешают спокойному сну, добавила врач.

Важную роль играют и гормональные изменения. Во время беременности уровень прогестерона – гормона "спокойствия" – повышается, что может вызывать сонливость.



Дарья Лебедева врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Психологические факторы, такие как тревога, страх и стресс, тоже влияют на качество сна – например, если беременная начинает беспокоиться о здоровье ребенка.

Профилактика бессонницы

Хороший сон восстанавливает организм, улучшает синтез гормонов и очищает мозг от токсинов. Поэтому при нарушениях женщина рискует столкнуться с развитием преэклампсии (высокое давление и наличие белка в моче) и преждевременными родами, предупредила врач.





Дарья Лебедева врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Есть факторы, на которые сложно повлиять, например размер живота. Однако использование специальных подушек для беременных может улучшить комфорт во время отдыха. Они помогают разгрузить поясницу и создают ощущение спокойствия, что улучшает качество сна.

Также важно придерживаться определенных правил: например, поддерживать прохладу в спальне, а также заканчивать прием пищи за два часа до ночного отдыха, чтобы минимизировать вероятность изжоги, подытожила Лебедева.