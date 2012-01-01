Гинеколог Саная объяснила, как стресс на самом деле влияет на беременность

Женщина во время беременности не живет в вакууме, поэтому отгородиться от негативных эмоций крайне сложно. Как стресс влияет на ребенка, рассказала врач акушер-гинеколог Севастина Саная в программе "Доктор 24".

Насколько опасны переживания?

Организм достаточно приспособлен к стрессу даже во время беременности. Когда он небольшой, это не оказывает критического влияния на плод, рассказала Севастина Саная.





Севастина Саная врач акушер-гинеколог Если женщина ежедневно испытывает небольшой стресс (например, пугается или переживает о чем-то), это вряд ли приведет к серьезным акушерским осложнениям. Мы живем в социуме, а не в вакууме. Иногда полезно немного пострессовать, а не всегда находиться "в розовых очках".

А вот при сильных переживаниях происходит сильный выброс адреналина. Это состояние может негативно повлиять на здоровье как мамы, так и ребенка, отметила врач.

Метод таппинга

Женщина в целом становится более тревожной и волнительной во время беременности, порой реагируя даже на несущественные ситуации. В таком состоянии важно знать, как успокоиться при сильных переживаниях, подчеркнула специалист.





Севастина Саная врач акушер-гинеколог Европейские психологи рекомендуют использовать такой метод, как таппинг. Он хорошо помогает справляться со стрессом беременным и людям с повышенной чувствительностью в целом. Техника заключается в простукивании определенных точек на теле, что успокаивает парасимпатическую нервную систему.

Легкие постукивания по скуловым дугам и ушным раковинам помогают успокоить нервную систему. Также во время техники можно двигать глазами вправо и влево, объяснила врач.

Если женщина испытывает сильный стресс и чувство подавленности постоянно, стоит обратиться к клиническому психологу и проговорить с ним существующие проблемы. Также стоит воспользоваться помощью специалиста, когда хронический стресс приводит к физиологическим нарушениям, заключила Севастина Саная.

