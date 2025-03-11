В Москве проведут около 14 тыс процедур ЭКО по ОМС до конца года

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Около 14 тысяч процедур ЭКО проведут в Москве по полису ОМС в 2025 году. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве мы стараемся оказывать комплексную поддержку женщинам, которые хотят стать мамами. Только за последние несколько лет мы внедрили новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, построили современные перинатальные центры, оснастили роддома передовым оборудованием, открыли пять центров женского здоровья и внедрили в практику несколько клиентских путей", – отметила она.

По словам заммэра, большое количество процедур ЭКО стало возможно благодаря программе поддержки репродуктивного здоровья.

Кроме того, врачи могут сохранить яйцеклетки или эмбрионы в замороженном виде при наличии показаний женщины, чтобы в будущем она смогла опять забеременеть. Такие возможности помогут многим московским семьям стать родителями, подчеркнула Ракова.

В январе в столичных женских консультациях и центрах женского здоровья запустили программу по диагностике и лечению бесплодия. Она включает в себя комплекс исследований для выявления точной причины нарушения репродуктивной функции, само лечение, а также дальнейшую маршрутизацию в клиники для применения вспомогательных репродуктивных технологий при необходимости.

