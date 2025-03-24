Жительница Подмосковья родила 13-го ребенка в 41 год

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В Подмосковье 41-летняя местная жительница стала мамой в 13-й раз, передает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Роды проходили в центре материнства и детства Раменской больницы. Сам процесс, как уточнили в ведомстве, прошел естественным путем и без осложнений.

В результате на свет появился здоровый мальчик весом 3 770 граммов и ростом 51 сантиметр. Помимо него, в семье есть еще четыре мальчика и восемь девочек.

"Предыдущие четверо детишек в этой семье родились также у нас в роддоме. Все роды были естественными", – рассказал врач – акушер-гинеколог Ярослав Спиридонов.

В региональном Минздраве добавили, что состояние матери и новорожденного хорошее, в связи с чем обоих уже выписали.

Другая жительница Подмосковья ранее стала мамой в 12-й раз. Тогда медики Щелковского перинатального центра решили провести кесарево сечение 43-летней женщине для того, чтобы родовая деятельность прошла безопасно.

До этого врачи Мытищинской больницы спасли женщину на 36-й неделе беременности, у которой произошел инсульт. Родственники заметили нарушения речи и вызвали скорую помощь. Медики выявили тромбоз сегментов средней мозговой артерии. После консилиума с акушерами было принято решение провести операцию. Несколько дней женщина была под присмотром врачей, затем ее выписали.

