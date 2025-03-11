В Подмосковье врачи спасли перенесшую инсульт беременную женщину

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Врачи Мытищинской больницы спасли женщину, у которой на 36-й неделе беременности произошел инсульт. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на подмосковный Минздрав.

По данным министерства, в медучреждение женщина поступила после того, как ее родственники заметили нарушения речи и вызвали скорую помощь. Медики выявили у пациентки тромбоз сегментов средней мозговой артерии. После консилиума с участием акушеров было принято решение провести операцию.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев рассказал, что обычно врачи больницы оперируют пациентов с более выраженной патологией. Однако в этом случае был велик риск развития "большого" инсульта, особенно с учетом предстоящих родов. Хирурги успешно провели тромбоэкстракцию, уточнил специалист.

Несколько дней женщина была под присмотром врачей, затем ее выписали. Родила она на 40-й неделе в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Как отметила акушер-гинеколог МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани, решительность и профессионализм врачей Мытищинской больницы сыграли важную роль в этой истории.

Ранее подмосковные медики спасли 64-летнего мужчину, которому рыбная кость проткнула стенку кишечника. Кость длиной примерно в три сантиметра проделала отверстие в стенке толстой кишки в районе печени. Пациента экстренно прооперировали. Хирургическое вмешательство прошло успешно.