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05 марта, 15:03

Общество

Подмосковные врачи вытащили молочный зуб из носа 22-летнего пациента

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Долгопрудненской больницы извлекли из носа 22-летнего молодого человека молочный зуб. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

По информации ведомства, пациент поступил в медучреждение с жалобами на продолжительный насморк. Проведенная диагностика выявила в полости носа образование костной плотности, в связи с чем потребовалась операция.

Во время хирургического вмешательства был извлечен неизвестно как попавший и неизвестно сколько пролежавший в носовой полости покрытый грибковым содержимым молочный зуб, рассказала заместитель главврача больницы по хирургии Евгений Кутырева.

Молодой человек уже выписан домой, уточнили в министерстве.

Ранее медики в Красногорске прооперировали 17-летнюю девушку с новообразованием под мочкой уха. Опухоль находилась близко к лицевому нерву, его повреждение могло привести к параличу лица. При помощи нейронавигатора хирурги установили местонахождение нерва, после чего аккуратно удалили новообразование и часть железы.

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