Подмосковные врачи вытащили молочный зуб из носа 22-летнего пациента

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Врачи Долгопрудненской больницы извлекли из носа 22-летнего молодого человека молочный зуб. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

По информации ведомства, пациент поступил в медучреждение с жалобами на продолжительный насморк. Проведенная диагностика выявила в полости носа образование костной плотности, в связи с чем потребовалась операция.

Во время хирургического вмешательства был извлечен неизвестно как попавший и неизвестно сколько пролежавший в носовой полости покрытый грибковым содержимым молочный зуб, рассказала заместитель главврача больницы по хирургии Евгений Кутырева.

Молодой человек уже выписан домой, уточнили в министерстве.

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