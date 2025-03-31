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Анна и Михаил стали самыми популярными именами для детей в Москве с начала года. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на столичное Управление ЗАГС.

Чаще всего для девочек родители выбирали имена Анна, Мария и София. При этом мальчиков москвичи называли Михаилами, Александрами и Максимами.

По данным ЗАГС, имена Михаил и Александр сохранили свою популярность за год, в то время как имя Максим поднялось на третье место, где ранее находилось имя Лев, которое опустилось на шестую строчку списка.

Кроме того, в десятку самых популярных вариантов вернулось имя Роман, которое в прошлом году располагалось на 12-м месте.

Среди имен для девочек Анна заняла первое место, а София опустилась на третью строчку. Тем временем имя Мария продолжает удерживать лидирующие позиции на втором месте. Отмечается, что список женских имен не сильно изменился по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Между тем экономист Игорь Балынин рассказал, что максимальная сумма по беременности и родам может варьироваться от 955,8 тысячи до 1,3 миллиона рублей.

Эксперт уточнил, что в 2026 году россиянки смогут получить 955 836 рублей при одноплодной беременности, 1 065 074,40 рубля – при одноплодной беременности с осложнениями и 1 324 515,60 рубля – в случае многоплодной беременности.