Автоэксперт Гуляев: некоторые китайские автопроизводители уйдут из РФ в 2025 году

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Некоторые китайские бренды автомобилей могут уйти с российского рынка в 2025 году, так как основное влияние на него будет оказывать платежеспособность населения и растущие цены на авто. Об этом автоэксперт Роман Гуляев рассказал Москве 24.

По его словам, в подобных условиях выживут только сильнейшие производители, в том числе и среди китайских компаний. Но даже им содержать бренды, которые мало продаются, будет невыгодно, отметил эксперт.

Кроме того, уже сейчас есть проблемы с китайскими автомобилями, особенно с техобслуживанием – наличием и подбором запчастей, подчеркнул Гуляев.

"Честно говоря, поиск комплектующих выглядит как лотерея: нормальных каталогов на все автомобили нет. Поэтому, к сожалению, те, кто приобретает такие модели как на первичном, так и на вторичном рынке, потом сталкиваются с невозможностью сервисного обслуживания", – обратил внимание эксперт.

С одной стороны, российский рынок открытый, то есть туда могут прийти новые бренды, однако, подчеркнул Гуляев, с другой стороны, отрасль очень серьезно регулируется государством. Поэтому, чтобы выстроить бренд, необходимо наладить отношения с ним и организовать сборку на местных заводах.

"В целом рынок будет сокращаться, и, соответственно, ничего хорошего с точки зрения покупки новых авто ждать не придется – будем латать старые", – добавил он.

В текущих обстоятельствах лучше ездить на уже приобретенных автомобилях, подытожил Гуляев.

Между тем в 2024 году в России было продано 1,57 миллиона новых легковых автомобилей, что на 48,4% больше, чем в предыдущем году. Примерно 28% от общего объема продаж приходится на автомобили марки Lada. Однако самыми востребованными оказались машины бренда Haval. За год было продано 190 624 автомобиля этой марки.