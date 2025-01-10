"Автостат": продажи легковых автомобилей в РФ выросли почти на 50% в 2024 году

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В 2024 году в России было продано 1,57 миллиона новых легковых автомобилей, что на 48,4% больше, чем в предыдущем году, сообщает агентство "Автостат".

Там отметили, что примерно 28% от общего объема продаж приходится на автомобили марки Lada. В прошлом году было продано 436 155 таких машин.

В прошлом году самым востребованным иностранным брендом стал Haval. За год было продано 190 624 автомобиля этой марки, уточняет агентство.

Также в топ-6 самых популярных марок легковых автомобилей вошли китайские бренды: Chery (157 040 автомобилей), Geely (149 118 автомобилей), Changan (106 105 машин), Omoda (49 533 автомобиля), Exeed (40 878 автомобилей) и Jetour (35 095 машин).

В декабре прошлого года сообщалось, что в России средняя цена легкового автомобиля с пробегом поднялась впервые с февраля 2024 года. В среднем поддержанная легковушка в ноябре прошлого года стоила 1,47 миллиона рублей, что на 1,4%, или 20 тысяч рублей, больше, чем в октябре.

По итогам февраля средняя стоимость автомобиля с пробегом достигла пика в 2024 году – 1,61 миллиона рублей. В течение следующих восьми месяцев цена постоянно снижалась, а в середине осени остановилась на отметке 1,45 миллиона рублей.