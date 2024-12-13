В России подорожали автомобили с пробегом

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В России средняя цена легкового автомобиля с пробегом выросла впервые с февраля 2024 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

В среднем поддержанная легковушка в ноябре этого года стоила 1,47 миллиона рублей, что на 1,4%, или 20 тысяч рублей, больше, чем в октябре. По итогам февраля средняя стоимость автомобиля с пробегом достигла пика в текущем году – 1,61 миллиона рублей. В течение следующих восьми месяцев цена постоянно снижалась, а в середине осени остановилась на отметке 1,45 миллиона рублей.

Аналитики объясняют рост цен повышением утилизационного сбора, ослаблением курса рубля и инфляцией. Эти факторы вынуждают продавцов увеличивать стоимость авто.

Однако по сравнению с ноябрем прошлого года средняя цена машины с пробегом снизилась на 12%, на 200 тысяч рублей.

Между тем продажи новых новых автомобилей в ноябре могли упасть из-за повышения ставки утильсбора с 1 октября. Эта мера была анонсирована заранее, поэтому многие граждане успели купить машины в августе, сентябре и октябре, когда был максимальный объем продаж.

Кроме того, количество автомобильных дилерских центров в стране может сократиться на треть. Причины – высокая ключевая ставка и большая закредитованность.