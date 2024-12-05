Эксперт Удалов: продажи новых авто могли упасть из-за повышения ставки утильсбора

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Продажи новых автомобилей в ноябре могли рухнуть из-за повышения ставки утильсбора с 1 октября. Об этом в беседе с радио КП заявил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.

По словам эксперта, эта мера была анонсирована заранее. В связи с этим многие успели купить машины в августе, сентябре, октябре, когда был максимальный объем продаж.

"Второй момент – высокая ключевая ставка ЦБ и ужесточение выдачи кредитов, а в какой-то момент 50% новых автомобилей продавалась именно в кредит. Соответственно, эти продажи остановились", – сказал Удалов.

Продажи новых автомобилей в ноябре рухнули на 29% по сравнению с октябрем, сообщили ранее в Минпромторге РФ.

Между тем число автомобильных дилерских центров в России может сократиться на треть из-за высокой ключевой ставки и большой закредитованности. Как считают эксперты, высокая ключевая ставка может еще привести к росту процентных ставок по автокредитам, что также не лучшим образом сказывается на продажах.