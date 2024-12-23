BI: BMW уволила своих сотрудников, ответственных за экспорт авто в Россию

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Немецкий производитель автомобилей BMW выявил нарушения внутри компании в связи с экспортом машин в Россию. Об этом сообщает издание Business Insider.

После проверки в BMW уволили нескольких сотрудников, ответственных за экспорт в РФ. Дальнейшая продажа машин производителя в Россию была приостановлена.

По информации СМИ, несмотря на строгое эмбарго, российским клиентам с завода BMW в Ганновере были доставлены более 100 автомобилей. Сейчас производитель намерен полностью предотвратить импорт на серый рынок.

Число автомобильных дилерских центров в России может сократиться на треть в ближайший год из-за высокой ключевой ставки и большой закредитованности. По словам представителей отрасли, первые сигналы, свидетельствующие о потенциальном риске несостоятельности некоторых участников рынка, заметны уже сейчас.

В России средняя цена легкового автомобиля с пробегом выросла впервые с февраля 2024 года. В среднем поддержанная легковушка в ноябре этого года стоила 1,47 миллиона рублей, что на 1,4%, или 20 тысяч рублей, больше, чем в октябре.